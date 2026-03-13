Un conductor resultó lesionado tras su vehículo ser impactado por un remolque en la tarde de hoy, viernes, en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-858 del barrio Cacao, en Carolina.

Según la información preliminar, los hechos se reportaron a la 1:30 p.m., mientras el chofer de una grúa transitaba por esa carretera y el vehículo que remolcaba se desprendió e impactó a otro automóvil que transitaba por el carril contrario.

El conductor del vehículo chocado, quien al momento no ha sido identificado, resultó con lesiones. Este fue asistido por paramédicos y transportado en ambulancia al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Se desconoce su condición de salud.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina continúa con la investigación.