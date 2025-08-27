El camión que se volcó al mediodía de hoy, miércoles, en el kilómetro 27.7 de la autopista José de Diego (PR-22) en dirección de Dorado a San Juan, ya fue removido, informó la Policía de Puerto Rico.

A pesar de que el vehículo pesado estaba en el área verde, los curiosos ocasionaron tremendo tapón.

No se reportaron heridos.

También se limpió un derrame de aceite en la zona.

La División de Autopista Buchanan investigó el accidente.