Las autoridades intervinieron hoy con una familia en una residencia del sector Miñi Miñi, en Loíza, tras recibir un referido del Departamento de Educación sobre menores que vivían en aparentes condiciones deplorables.

Cuando llegaron a la residencia encontraron que un adolescente de 17 años, dos niñas de 12 y 15 años y su hermano de 21 años y su madre de 44 años, observaron que el lugar estaba en desorden, ropa acumulada y por el piso sucio y con excremento de animales.

La trabajadora social de la escuela Eladio Rivera Quiñones notificó que uno de los menores se presentó al plantel en condición de poca higiene, motivo por el cual personal escolar procedió a realizar una visita al hogar para verificar su bienestar.

Al llegar se encontraron con una residencia en condiciones no aptas para que los menores convivieran y resaltaron que encontraron hasta con comida en estado de descomposición.

La jurisdicción del caso fue asumida por el Departamento de la Familia, Unidad de Investigaciones de Carolina.

La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Carolina y la fiscal Keisha Díaz, tienen a cargo la pesquisa.

Los menores fueron removidos del hogar el Departamento de la Familia mientras concluye la pesquisa.

Con ellos convivían 15 perros.