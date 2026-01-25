Un choque fatal se registró ayer, sábado, a eso de las 5:20 p.m., en la carretera PR-3116, kilómetro 2.7, en el barrio Ensenada, en Guánica, informó la Policía.

Según el reporte oficial, agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce investigaron el accidente.

Surge de esa investigación que mientras un hombre de 27 años conducía por esa vía un vehículo Toyota, modelo Corolla, de color vino, en dirección al oeste, invadió el carril izquierdo, chocando a un vehículo Mitsubishi, modelo Lancer DE del año 2010, de color blanco. Eso provocó que la conductora, identificada como Jarelys Morales Sánchez, de 25 años y residente de Guánica, perdiera el control y dominio del volante, impactando la valla de seguridad.

Como resultado del impacto, Morales Sánchez sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

El hombre de 27, cuyo nombre no aparece en el reporte, fue transportado a una institución hospitalaria del área. Su condición fue descrita como estable.

El agente Jorge Ocasio, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión a la fiscal Natalia Zambrana, se hicieron cargo de la investigación.