Debido a que se desconoce de su paradero desde el pasado sábado, la Policía informó que se busca a un hombre de 43 años y residente de Trujillo Alto, identificado como Carlos Ramón De La Rosa Berbere

Fue su madre, identificada por la Uniformada como Zuleida Berbere, quien reportó la desaparición.

“De La Rosa Berbere fue visto por última vez el 8 de noviembre de 2025, en la calle 7 de la urbanización Lomas de Trujillo Alto, y desde entonces se desconoce su paradero”, dijo la Policía.

El hombre fue descrito como de tez negra, 5’4’’ de estatura, 150 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Como señas particulares, posee tatuajes en el área de la espalda, cuello y pierna, así como una cicatriz en la frente, lado izquierdo. Al momento de su desaparición, vestía camisa, pantalón y tenis color negro.

Si usted tiene información sobre el paradero de esta persona que ayude a la Policía de Puerto Rico a localizarlo, puede comunicarse confidencialmente a través de los siguientes números telefónicos: (787)343-2020 o (787) 257-7500,