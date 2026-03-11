( Suministrada por la Policía )

La Superintendentencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a William Mangual Mangual, de 66 años, quien desapareció el 28 de enero, cuando salió del Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

Según su hermano, Frank Mangual, quien radicó la querella de persona desaparecida el 3 de marzo, cuando salió de prisión no fue recogido por ningún familiar, así que se desconoce dónde se encuentra.

El sexagenario, que es de Mayagüez, fue descrito como de tez negra, 5′9″ de estatura, 170 libras de peso, ojos color marrón, cabello canoso y tiene historial de condiciones de salud mental severas.

Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta ese día.

Si lo ha visto comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464.