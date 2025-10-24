Agentes del Precinto de Cupey investigaron dos querellas por escalamientos en dos boutiques localizadas en las avenidas San Claudio y Winston Churchill, en Cupey, de donde se apropiaron de dinero, mercancía y equipos electrónicos.

Uno de los escalamientos ocurrió en la tienda D’elle Moda Boutique, en la avenida San Claudio, cuando alguien de madrugada rompió la puerta frontal y se apropióa de una caja con ropa, valorada en $616.60.

Asimismo, se hurtaron un iPad cuarta generación, valorado en $950.50 y $300 en efectivo.

Otro caso similar se reportó en Miraé Boutique, ubicada en la avenida Winston Churchill, donde rompieron el cristal de la puerta principal para entrar a la tienda.

Los escaladores se apropiaron de un iPad color negro y al extraer la misma le causó daños al sistema de internet.

El primer caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

En el área policíaca de San Juan se han reportado este año 423 querellas de escalamiento una diferencia de 105 más, que el año pasado a la misma fecha, lo que representa un alza de 33% en este delito.