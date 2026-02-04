( Suministrada por la Policía )

Encadenados, desnutridos, sobre orín y excremento y rodeados por moscas fueron localizados en la noche del martes, 16 perros abandonados en una residencia deshabitada localizada en la calle Dinuba de la urbanización Santa Juanita en Bayamón.

Inicialmente un ciudadano mediante una querella anónima denunció el caso de maltrato animal y perros agresivos en la marquesina de una residencia.

Al llegar los agentes, como la marquesina se encontraba abierta, pudieron observar a simple vista a uno de los perros y un segundo en el balcón, ambos en estado de desnutrición.

“Jadeaban excesivamente y estaba encadenados desde el cuello hasta el portón. No tenían alimentos y el área estaba llena de moscas”, indica la querella.

El personal de la Oficina Municipal de Control de Animales de Bayamón rompió el portón para poder tener acceso a la residencia.

Luego, escucharon más ladridos en el interior de la casa por lo que se solicitó en el Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias en Bayamón, una orden de registro y allanamiento, para rescatar al resto de los perros del interior, la cual se diligenció el martes en la noche.

Uno de los16 perros encadenados y desnutridos fueron rescatados de una residencia deshabitada en urbanización Santa Juanita en Bayamón. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la querella que fue investigada por la agente Yuliana Díaz Sierra y supervisada por el teniente Ángel González, ninguno de los animales tenía fuerzas ni para ladrar.

“Yo llevo 28 años en la Policía yo he visto casos, pero yo entré a esa casa y yo no sé si tenía una filtración o algo, había un bache de orina y excremento. No había indicios de que vivieran en esa casa, es como si la casa la cogieron de albergue negativo, no positivo”, narró el sargento Miguel A. Feliciano Rosado, supervisor del cuartel de Bayamón Sur.

“Esas calaveritas con piel aún meneaban el rabo de la alegría”, dijo apenado el sargento.

Los agentes llamaron en varias ocasiones y no había nadie en la residencia. Los vecinos dijeron que han visto a un hombre de unos 65 años, que en ocasiones entra a la casa.

En el número telefónico provisto nadie respondió.

La escena fue documentada por el personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de Bayamón.

Los perros quedaron a cargo de la Oficina Municipal de Control de Animales de Bayamón bajo la supervisión del director Elvin Reyes.