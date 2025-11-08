Dos jóvenes residentes de Aguada fueron rescatados a media mañana de este sábado, luego de que se lanzaran al mar desde lo alto de la Cueva del Indio, en Arecibo.

El rescate fue realizado por Manejo de Emergencias de Arecibo y agentes de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, luego de que a eso de las 10:45 a.m. se recibiera una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando de dos jóvenes arrastrados por las corrientes del mar.

El director de Manejo de Emergencias de Arecibo, Juan Morales, relató a Primera Hora que “los jóvenes están bien. Solamente (tienen) un par de guayacitos”.

Explicó que estos jóvenes “se tiraron de la piedra a abajo, al agua. El agua lo que hizo fue que los arrastró y los iba a meter en la Cueva abajo y se aguantaron en las piedras. Un tercero que andaba con ellos fue que llamó”.

Morales indicó que la zona es peligrosa y no se recomienda lanzarse al agua. Comentó que las corrientes siempre arrastran a los nadadores hacia dentro de la Cueva del Indio.

“Ellos no conocen y se les orientó que en sitios que uno no conozcan, uno no se tira. Están vivos para contarlos. No era el día de ellos hoy. Ya prendieron con la experiencia”, opinó Morales.