Una pareja fue rescatada esta tarde por personal de Manejo de Emergencias de Naguabo tras quedar atrapada en el río Sabana.

El municipio informó en sus redes sociales que las personas, de “origen asiático-oriental”, fueron retiradas del área y están “sanas y salvas”.

“Informamos que las personas involucradas ya han sido rescatadas, se encuentran sanas y salvas, y vienen de regreso hacia un lugar seguro. Agradecemos la rápida respuesta de las autoridades y equipos de apoyo que intervinieron en este incidente”, apuntó el ayuntamiento en la red social Facebook.

“La seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos es prioridad, y continuaremos atentos a cualquier necesidad adicional”, agregó.

Por otro lado, el municipio orientó a la ciudadanía a “evitar la zona” hasta nuevo aviso para, así, evitar otros incidentes que arriesguen la vida.