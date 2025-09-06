Rescatistas lograron en la tarde de este sábado sacar a salvo a una pareja residente de Ponce y a un joven de Adjuntas que estaba con su perro de una crecida del Charco El Ataúd, ubicado en el barrio Garzas de Adjuntas, informó la Policía.

El incidente se registró a eso de la 1:50 p.m., en medio de las lluvias que se reportan ante la presencia de una onda tropical y una vaguada en la región.

El informe policiaco detalla que las tres personas y el perro quedaron atrapadas por una crecida del río.

Charco el Ataúd en Adjuntas. ( Archivo )

“Según informó, el agente Daniel Barreiro Vélez, de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Distrito de Adjuntas, que el lugar antes mencionado se encontraba una pareja, entre las edades de 29 y 30 años, residentes del pueblo de Ponce, con un joven, residente del pueblo de Adjuntas y un can (perro), cuando ocurrió un golpe de agua, quedando atrapados, debido a las inclemencias del tiempo”, dice el informe policiaco.

Al lugar se personaron los agentes del Distrito de Adjuntas, en unión los rescatistas de Ponce, Pedro Rosado y Edwin Guzmán, quienes lograron rescatar a las tres personas y al perro. Se informó que todos están en buen estado de salud. lud.