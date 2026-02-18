Una niña de cuatro años fue rescatada por la Policía tras ser hallada viviendo en condiciones deplorables en una humilde casa colindante con la escuela Dr. Juan J. Osuna, en Caguas, mientras se investigaba una querella de crueldad contra animales.

Todo comenzó con una denuncia radicada desde el plantel en la que denunciaba que en un terreno aledaño había alrededor de 45 perros en mal estado, sin agua ni comida.

Cuando los policías llegaron al lugar encontraron a los animales dentro de la maleza amarrados a los árboles desprovistos de un techo para cubrirse del sol y la lluvia.

Al trasladarse a la casa desprovista de los servicios esenciales de agua y energía eléctrica, sucia, entre basura y sin alimentos, observaron a una niña dormida en un sillón convertido en cama.

“Parece que es una casa abandonada que ellos invadieron. Allí no han camas, no hay agua, no hay luz...tampoco se ve comida. Encontramos en unos sillones a una nena con autismo acostada”, detalló el teniente coronel Gerardo Oliver, H. Oliver Franco, comandante de área de Caguas.

Según la Policía la menor de cuatro años diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Se notificó al Departamento de la Familia como dispone el protocolo.

“La prioridad es la niña y que el Departamento de la Familia tome custodia de la menor para que sea evaluada en un hospital”, agregó Oliver Franco.

Bajo custodia de las autoridades quedaron sus progenitores identificados como el puertorriqueño Roberto Jr. Ramos García de 43 años y una mexicana de nombre Karma Sánchez Jiménez, de 40 años.

Como a esta hora no hay albergue para tantos animales disponible, se les va a dar comida y agua y mañana serán trasladado a un centro en Caguas con el que hicieron gestiones para que evalúen a los perros y admitan.