( Suministrada por la Policía )

El agente Iván Martínez, Coordinador de la Ley 154 Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales del área de Aguadilla, rescató anoche a un perro de la raza Belgian Malinois, que se encontraba atado en la cancha de las parcelas Limón del barrio Cuchillas, en Moca.

El perro estaba amarrado de un árbol con cadena, con poca movilidad y presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo. No se informó la condición.

Se rescató el perro de la raza Belgian Malinois, hallado atado a un árbol y con heridas en la cancha de las parcelas Limón del barrio Cuchillas, en Moca. ( Suministrada por la Policía )

Este fue transportado a la Clínica Care Center Veterinary en Canóvanas para ser atendido y posteriormente la fundación Ángeles Sin Voz se harán cargo del mismo.

La investigación continúa.