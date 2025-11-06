( Suministrada por la Policía )

Mientras llevaban a cabo un patrullaje preventivo, agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón recibieron confidencias anoche sobre un caso de crueldad contra animales que los llevó a encontrar a un mono enjaulado.

Al llegar a un apartamento deshabitado del edificio 16 en el residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo, encontraron a un Macaco Rhesus.

Personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se hizo cargo del mono.

La agente Belitza Onofre, supervisada por los sargentos Benjamín Valentín y el sargento Juan Carlos Rodríguez, estuvieron a cargo de la investigación.