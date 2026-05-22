Agentes de la Policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal de dinero en un vehículo, reportada en la tarde del jueves, hechos ocurridos en el área del estacionamiento del centro comercial A la Orden Shopping Plaza, en Toa Baja.

El querellante informó que retiró $4,000 en efectivo en una sucursal bancaria en el centro comercial Río Hondo Mall en Bayamón.

Acto seguido, manejó hasta el área del estacionamiento del centro comercial en Toa Baja, donde estacionó su guagua Mitsubishi Montero y al regresar se percató que alguien ocasionó daños al cristal, logrando acceso al interior y apropiándose del sobre con el dinero.

Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tienen a cargo la pesquisa.