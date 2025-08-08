Las autoridades diseminaron las fichas del autor y los dos cooperadores involucrados en el crimen de Jonathan Cruz González, de 19 años, cometido con un rifle, la madrugada del viernes 1 de agosto, en el negocio Palem Drinks & Good Vibes en Mayagüez, tras la radicación de 11 cargos criminales anoche por el fiscal Elmer Luis Cuerda.

Kaleb Daniel Casablanca Vega, de 22 años, fue identificado en una rueda de confrontación como autor de los hechos, quien se alega que disparó al joven por presuntas rencillas antiguas, ya que todos son de Añasco y se conocían.

Kaleb D. Casablanca Vega, fue acusado por asesinato en primer grado, cinco tentativas de asesinato y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

A este el fiscal Elmer Luis Cuerdas le formuló 11 cargos criminales que incluyen asesinato en primer grado, cinco tentativas de asesinato, violación a cuatro artículos de la Ley de Armas de Fuego y por poner en riesgo la seguridad y orden público al disparar un arma de fuego.

Casablanca Vega fue arrestado durante la tarde del martes, por agentes de la División de Drogas y Narcóticos en el residencial Columbus Landing, en Mayagüez junto a los hermanos Christopher O. González Robles de 22 años y a su hermano Billy, de 28 años, ambos residentes en Añasco.

Billy González Robles, enfrenta cargos por asesinato en modalidad de cooperador y por violación a la Ley de Armas en común y mutuo acuerdo. ( Suministrada por la Policía )

Los dos enfrentaron cargos por asesinato en primer grado en modalidad de cooperador, encubrimiento, portación de armas de fuego sin licencia, portación de armas largas y posesión de municiones sin licencia, todos en común y mutuo acuerdo.

Christopher González Robles, enfrenta cargos por asesinato en modalidad de cooperador y violación a la Ley de Armas en común y mutuo acuerdo. ( Suministrada por la Policía )

No se le radicaron cargos por disparar en un lugar público ni las cinco tentativas de asesinato, que enfrenta el autor de los hechos, explicó ayer el inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

La jueza María Del Pilar Vázquez, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto a los tres. A Casablanca Vega se le señaló una fianza de $1 millón 550 mil, a Christopher $650,000 y a su hermano Billy de 350,000, las cuales no fueron prestadas, siendo encarcelados en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

Según la investigación del agente Gabriel Cruz Izquierdo, adscrito a la División de Homicidios del Negociado de la Policía de Mayagüez, los imputados sostuvieron un altercado con Cruz González, cuando Casablanca Vega sacó un rifle y realizó varios disparos dentro de la discoteca, causándole la muerte a Cruz González e hiriendo a cinco universitarios ajenos a lo sucedido.

La vista preliminar será el 21 de agosto.