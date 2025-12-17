La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó este, como resultado de un riguroso proceso de corroboración científica, se logró identificar mediante la comparación de radiografías corporales a Adolfo Matos Solís, de 87 años.

Don Adolfo fue reportado desaparecido en la tarde del domingo, 9 de noviembre, de su residencia en la carretera PR-844 del sector Los Matos en el barrio Cupey, en San Juan, sin que se conociera de su paradero luego de numerosas búsquedas.

El 11 de diciembre, se encontró una osamenta a orillas de la carretera PR-199 Camino Los Solís, en Trujillo Alto, al lado de un negocio.

Conforme a los protocolos establecidos por el Instituto, el familiar autorizado fue debidamente notificado una vez concluido el proceso de identificación.

El caso se mantiene bajo investigación y como es práctica institucional, el ICF continuará colaborando con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, en estricto apego al rigor científico, legal y al trato digno que merecen las personas fallecidas y sus familiares.

No se divulgarán detalles adicionales en esta etapa de la investigación del caso.

Tampoco se dieron a conocer la causa y manera de muerte.