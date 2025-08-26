Policías Municipales de Bayamón, investigaron una querella radicada por la apropiación ilegal de 15 drones reflectivos, en la carretera PR-829 del barrio Santa Olaya frente a una farmacia, en ese municipio.

Según informó el querellante, esta mañana se percató que alguien se apropió ilegalmente de los drones color anaranjado, utilizados para construcciones y un baño portátil color crema.

La propiedad hurtada, que pertenece a una constructora está valorada en unos $5,000.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC)de Bayamón.