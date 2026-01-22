Un ciudadano residente en la carreterra PR-770 del barrio Cañabón, en Barranquitas, radicó ayer una querella por escalamiento y daños a la propiedad, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según informó la querellante, a las 8:30 a.m. de ayer, miércoles, salió de su residencia y al regresar por la tarde se se percató que una de las ventanas de las habitaciones presentaba daños.

Él o los escaladores se apropiaron ilegalmente de $18,000 que guardaba en una caja.

También se apropiaron de prendas en oro.

La propiedad hurtada fue valorada en $25,000.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, continuará con la pesquisa.