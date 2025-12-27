Roban 5 gallos de una casa en Dorado
El CIC de Vega Baja investiga.
Un hombre reportó el hurto de cinco gallos ingleses de su residencia en el sector Villa Santa, en el barrio Higuillar de Dorado.
De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el querellante relató que un desconocido “entró en horas de la noche de ayer” en los predios de su propiedad para robarse a los gallos.
Las aves estaban valoradas en $2,500, se indicó.
El caso se referirá al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para la pesquisa correspondiente.