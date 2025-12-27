Un hombre reportó el hurto de cinco gallos ingleses de su residencia en el sector Villa Santa, en el barrio Higuillar de Dorado.

De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el querellante relató que un desconocido “entró en horas de la noche de ayer” en los predios de su propiedad para robarse a los gallos.

Las aves estaban valoradas en $2,500, se indicó.

El caso se referirá al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para la pesquisa correspondiente.