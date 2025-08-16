Una computadora y una tableta fueron robadas el miércoles de las instalaciones del recinto fajardeño de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR).

La querellante, de 50 años, reportó el crimen ayer, viernes, y le relató a la Policía que alguien con acceso a la oficina del decanato auxiliar se llevó los equipos electrónicos.

Específicamente, la persona se hurtó una computadora portátil gris y de marca Apple, modelo A2179, de 13 pulgadas, con número de propiedad F21IHE153, serie FVFD31QJMNHY. Fue valorada en $2,216.99.

También, se llevó un iPad Pro negro de 11 pulgadas, marca Apple, con número de propiedad F22411009, serie JN27J3FVGG. Este equipo, junto al teclado, fue valorado en $1,714.04.

La agente Emily D. Valentín estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, quienes continuarán con la pesquisa.