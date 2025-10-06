Escaladores vandalizaron esta madrugada varias máquinas tragamonedas para extraer su dinero en el cafetín El Faro ubicado en la urbanización Hill Brothers, en Río Piedras

Según información preliminar, los hechos ocurrieron a eso de la 1:00 a.m. de hoy, lunes, cuando le ocasionaron daños a la puerta enrollable de aluminio, a varias puertas del interior del local y a una mesa de billar.

Además, vandalizaron varias máquinas tragamonedas, de las cuales sustrajeron aproximadamente $5,000, se apropiaron de $30 de una caja registradora y de varios cartones de cigarrillos.

La pesquisa se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.