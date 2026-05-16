Maleantes escalaron en la mañana de este sábado el centro comercial The Outlet at Route 66, en Canóvanas, donde robaron en varios establecimiento, informó la Policía.

“De acuerdo con la información preliminar, el primer incidente fue reportado en el restaurante Papa John’s, donde alguien forzó la puerta principal para lograr acceso al interior del establecimiento. Una vez dentro, ocasionó daños a las cajas registradoras y se apropió de aproximadamente $1,000 en efectivo”, dice el informe policiaco.

El segundo caso fue en Just 4 Fun. Allí, forzaron la puerta principal, ocasionaron daños a varias cajas registradoras y a una puerta interior.

La Policía no detalló cuánto lograron robar.

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Mientras, en la joyería Brass vandalizaron varias vitrinas y hurtaron múltiples prendas.

La propiedad hurtada no fue valorada.

Asimismo, se informó que los pillos trataron de entrar a las instalaciones del Servicio Postal de los Estados Unidos, ubicadas dentro del centro comercial. Allí se reportaron daños a la puerta corrediza que da acceso al área de servicio al cliente.

No se valoraron los daños.

La agente Karla Vega, adscrita al Distrito de Canóvanas, realizó la investigación preliminar y refirió los casos al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.