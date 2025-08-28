La Policía investiga un escalamiento reportado el miércoles en una residencia en proceso de remodelación en la urbanización Santa Teresita, en Bayamón.

Según la información preliminar, el querellante, contratista a cargo de la propiedad, alegó que alguien forzó el candado colocado en la puerta de la marquesina y logró acceso al interior de la vivienda.

Del lugar se apropiaron de un generador eléctrico, seis abanicos y dos puertas en aluminio, con un valor estimado de $2,330.

La agente Jaibelle Moya, adscrita al precinto de Bayamón centro, se hizo cargo de la investigación.