Un escalamiento fue reportado la mañana del lunes en un vagón ubicado en la avenida Duero, en Bayamón, donde desconocidos robaron herramientas manuales y eléctricas valoradas en aproximadamente $20,000, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el querellante alegó que al llegar al área de construcción se percató de que alguien logró acceso al interior del vagón. Posteriormente, descubrió el hurto de una gran variedad de herramientas utilizadas en labores de construcción.

Entre la propiedad hurtada figuraban sierras, taladros, pulidoras y baterías, entre otros equipos. La Policía indicó que el valor total de las herramientas robadas fue estimado en unos $20,000.

La agente Kimberly Soto, adscrita al precinto policiaco de Bayamón Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.