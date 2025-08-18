Policías municipales de Loíza investigaron una querella reportada esta mañana por un escalamiento en el negocio The Quarter Sport Bar, en el barrio Torrecilla Baja, en Piñones.

Según informó el querellante, a las 8:36 a.m. se percató que alguien rompió el candado de la puerta posterior del establecimiento y obtuvo acceso al interior.

Una vez ahí, se apropiaron de 12 botellas de licores, 10 cajas de cerveza Michelob Ultra y una máquina electrónica de cobro.

El perjudicado valoró la propiedad en cerca de $1,000.

Personal de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se movilizó al lugar y tomó 29 fotos como evidencia de lo sucedido.

El CIC continuará con la pesquisa.