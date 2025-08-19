Roban miles de dólares de una herencia de una casa en Bayamón
Los hechos ocurrieron anoche en la urbanización Santa Elenita, informó la Policía.
Una residencia localizada en la calle B de la urbanización Santa Elenita, en Bayamón fue escalada anoche, de donde se apropiaron de miles de dólares que guardaban en el gavetero de la habitación principal.
De acuerdo a la información preliminar, la perjudicada alegó que que alguien logró acceso al interior de su hogar, apropiándose ilegalmente de un maletín que en su interior contenía $35,000, producto de una herencia.
La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, continuará con la pesquisa.