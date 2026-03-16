Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Luquillo, investigaron preliminarmente una querella de escalamiento reportada esta mañana en la calle Faisán de la urbanización Hacienda Palomas I, en ese municipio.

Según informó la querellante, una persona cuya identidad se desconoce cortó la verja metálica de la propiedad y luego forzó la puerta corrediza de la parte posterior de la residencia, logrando acceso al interior. Del lugar se apropiaron de un reloj Rolex Oyster Perpetual, un Rolex Daytona de 42 milímetros, un Rolex Submariner negro de 42 milímetros, un Cartier Ballon Bleu, un Patek Philippe Nautilus, además de pulseras, cadenas, sortijas de mujer, tarjetas de crédito, documentos personales y $10,000 en efectivo.

La propiedad hurtada y los daños fueron valorados en aproximadamente $190,000 dólares.

El caso fue referido a la división de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, quienes continuarán con la investigación.