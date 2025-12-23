El robo de un arma de fuego del interior de un vehículo ocupado, que se encontraba en el estacionamiento del cuartel de Río Grande, desató una extensa persecución esta madrugada.

Según se informó, el escalador rompió el cristal de la puerta del lado posterior del conductor del Hyundai Accent, color azul y del año 2022, que estaba ocupado para fines de una investigación en curso.

De acuerdo con el informe de novedades, el retén de turno escuchó el ruido de un cristal roto y salió al estacionamiento donde vio al sospechoso, dándole el alto.

El delincuente comenzó a correr y abordó una guagua Kia Sportage, color gris y del 2009, donde le esperaba otro hombre. Ambos continuaron la marcha por la carretera PR-3

Tras emitirse la alerta a eso de las 4:00 a.m. de hoy, martes, varias patrullas iniciaron la persecución de los sospechosos hasta el barrio La Central, en Canóvanas, donde lo abandonaron internándose en un monte, sin ser arrestados.

El agente Víctor Santos, adscrito al distrito de Río Grande, continúa con la investigación.