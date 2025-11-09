Una mujer denunció el robo de su cartera con joyas, dinero y documentos personales de una habitación de un hotel en la carretera Coco Beach Boulevard, en Río Grande.

La víctima indicó que había dejado en la habitación una cartera marca YSL que contenía una cadena de oro, tarjetas de crédito, documentos personales y $275 dólares, y al regresar se percató de que alguien había sustraído los artículos.

El valor de la propiedad robada fue estimado en $1,600, y la investigación fue remitida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.