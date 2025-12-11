Melvin Camilo Matthews Medina, de 22 años, acusado por causarle la muerte a Lara Camila González Ortiz, en un accidente de tránsito fue excarcelado esta mañana de la Institución 501 del Complejo Correccional en Bayamón, tras acortarse su condena por bonificaciones y buena conducta en prisión, según reveló Telenoticias.

Este permanecerá bajo arresto domiciliario bajo supervisión del Programa de Supervisión Electrónica, con un grillete, de acuerdo con una entrevista con el secretario de Corrección, Francisco Quiñones Rivera.

El convicto conducía un Ford Mustang a exceso de velocidad, el 7 de septiembre de 2023 en Vega Baja, cuando perdió el control del vehículo e impactó un poste del tendido eléctrico. González Ortiz, quien se encontraba en el asiento trasero, salió expulsada y falleció, mientras que Félix J. Quiñones Rosario, quien se encontraba en el asiento de pasajero de al frente, recibió heridas de gravedad.

PUBLICIDAD

Matthews Medina, abandonó la escena. Se presume que estaba en estado de embriaguez.

El 12 de noviembre de 2024 fue sentenciado a 2 años de cárcel y a 13 años en sentencia suspendida.

Su progenitora, Johanna Ortiz, reveló en el programa Primera Pregunta por Telemundo, que se enteró que saldría en libertad cuando acudió al tribunal para hacer unos trámites con relación al caso de su hija y se le notificó que se había pautado una vista para el 22 de enero de 2026, de seguimiento, para evaluar su comportamiento en la cárcel. Al llegar a su casa recibió una llamada de la trabajadora social del tribunal para notificarle que salía este jueves.

“Mis hijos ya no creen en la justicia. Estamos devastados, no por el hecho de que el joven va a salir sino porque no nos informaron”, sostuvo Ortiz anoche, en el programa Jugando Pelota Dura.

A su vez, expresó que el sistema de justicia les falló. “No tenemos corage sino tristeza porque sentimos que nos mintieron”.

Quiñones Rivera, por su parte, expresó que inició una investigación con miras a tomar medidas correctivas ya que no está satisfecho con la notificación a la madre de la víctima con un día de anticipación.

“Yo no estoy satisfecho que se le notifique el día antes a nadie sobre la excarcelación de un confinado. No estoy satisfecho con eso, ahora yo ordené una investigación para ver si eso se debe a algún asunto estructural, la manera en la que trabajamos esos asuntos en Corrección o si se debe a algún descuido de algún empleado de Corrección o contratista”, sostuvo el funcionario.