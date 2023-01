Las primeras horas del 2023 se vieron empañadas por varios crímenes violentos, incluyendo un feminicidio y al menos otros cinco asesinatos, así como varios heridos de balas.

Apenas comenzado el nuevo año, en la urbanización Encantada, Bosque del Lago, en Trujillo Alto, Carmen Torruella Santiago, de 60 años, fue asesinada de varios disparos por su esposo, según la información ofrecida por las autoridades.

El feminicida, Rafael López Jiménez, de 67 años, luego se privó de la vida de un disparo, agrega el reporte policial.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 2:00 a.m., alertó a las autoridades sobre el incidente de violencia de género.

El agente Calixto Caamaño, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, se hizo cargo de la investigación, junto a la fiscal Kristhia Lois Méndez.

Por otro lado, a eso de las 6:54 a.m. se registró una balacera en los predios del residencial Monte Hatillo, en Río Piedras, que acabó con una persona muerta y otras tres heridas de bala.

La información preliminar indica que las autoridades fueron alertadas sobre la balacera a través del Sistema de Detección de Disparos. Al llegar al lugar, encontraron el cadáver de un hombre con varias heridas de bala, cuya identidad aún no se había dado a conocer. Los heridos de bala fueron transportados a varias instituciones hospitalarias, sin que se dieran a conocer detalles sobre su condición.

Poco después, a eso de las 7:29 a.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en la carretera PR-796, en el barrio Bairoa La 25, en Caguas. Una vez en el lugar, los agentes encontraron el cuerpo de hombre con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El occiso aún no había sido identificado.

Asimismo, a eso de las 10:19 a.m. de este 1 de enero, una llamada a las autoridades alertó sobre una situación sospechosa con un vehículo parcialmente quemado, en la carretera PR-181, cerca de la intersección con la PR-8860, en Trujillo Alto. Al llegar al lugar agentes de la Policía encontraron el cadáver de un hombre, que no aún no había sido identificado, en el interior del baúl de un vehículo Kia Sportage, color negro, que se cree que intentaron quemar. El cuerpo tenía múltiples heridas de bala y quemaduras.

El occiso fue descrito como de tez blanca, pelo rizo negro, unas 130 libras de peso y unos 5′7″ de estatura. Vestía pantalón crema, tenis blancas “Vans” y medias blancas con diseños.

El informe añade que el vehículo aparece reportado como hurtado del área de San Juan.

Mientras, a eso de las 10:41 a.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona calcinada dentro de un auto, en la calle La Peña, en el barrio Bayamoncito, en Aguas Buenas.

Al llegar las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo totalmente calcinado dentro del vehículo. Al momento, no había más detalles sobre este crimen.

Ya en horas de la tarde, a eso de las 2:51 p.m., las autoridades fueron alertadas sobre una muerte violenta en la calle 36 de las Parcelas Falú, en Río Piedras.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía hallaron un cuerpo quemado en un pastizal, detrás del antiguo Hogar Crea. Aun se desconocía el género de la víctima.

Además, a pesar de los incesantes llamados a no hacer disparos al aire durante la despedida de año, también se reportaron incidentes de personas alcanzadas por balas perdidas. Según reportes policiales, una mujer resultó herida en el área del cuello, en Río Grande, y otra en el pecho, en Carolina. En ambos casos, las heridas fueron leves.