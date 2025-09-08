La División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas anda tras la pista de un hombre sospechoso de perpetrar asaltos en las sucursales del Banco Popular del barrio Montellano, en Cayey, de Yabucoa y Maunabo, en un período de cuatro horas.

El primer asalto se reportó a eso de las 12:26 del mediodía de hoy, lunes, el asaltante llegó hasta la cajera, entregándole una nota en la que anunciaba que se trataba de un asalto logrando escapar con una cantidad indeterminada de dinero.

Este hombre es buscado por las autoridades como sospechosos de los asaltos a las sucursales del Banco Popular de Cayey y Yabucoa.

Las imágenes adjuntas muestran al asaltante cometiendo el delito en el banco, donde no fueron reportados heridos.

Las autoridades buscan al sospechoso de perpetrar un asalto en la sucursal del barrio Montellanos del Banco Popular, en Cayey. ( Suministrada por la Policía )

Al momento del asalto se encontraban en el banco alrededor de cinco clientes y más de diez empleados.

Mientras se investigaba este asalto, los agentes fueron alertadas sobre otro en la sucursal del mismo banco en Yabucoa, a eso de las 3:30 p.m., confirmó el director de la división José Ayala.

Las autoridades buscan a este individuo que es sospechoso de perpetrar un asalto en la sucursal del barrio Montellanos del Banco Popular, en Cayey. ( Suministrada por la Policía )

Mientras que, poco antes de las 4:00 p.m. se reportó otro asalto en la sucursal de Maunabo del Banco Popular, por un hombre con la misma descripción.

Se exhorta a la ciudadanía que si posee información que conduzca a su identificación y arresto llame a la división al teléfono (787) 782-9006 o al (787) 793-1234 extensión 2100 o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o puede enviar un mensaje través de las redes sociales X en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.