( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, buscan a Dalimara Cabassa Santiago, de 45 años y vecina del residencial Roosevelt, en Mayagüez, por cometer fraude.

El juez Luis F. Padilla Galeano expidió una orden de arresto con una fianza de $150,000 contra la mujer a la que se le radicaron cargos en ausencia por apropiación ilegal grave, fraude y falsificación de documentos.

Según la investigación del agente Isaac Colón Muñoz para el 22 de agosto del 2023 la imputada alteró un cheque del hogar para envejecientes Joanelys, ubicado en Añasco, donde laboró por un corto periodo.

Cabassa Santiago finalmente cambió dicho cheque y se apropió de la cantidad de $13,345.25 cuando en realidad el mismo era de $345.25.

Este caso se consultó con el fiscal Iván Blondet Vissepó, quien radicó los cargos en ausencia.

Para ofrecer información que conduzca al arresto de Cabassa Santiago puede llamar a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o comunicarse con la división al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2234 hasta la 2237.