( Suministrada por la Policía )

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla busca a Jonathan X. González Pérez de 32 años y residente de San Sebastián, quien fue acusado este miércoles, en ausencia por el fiscal Víctor Román, por el delito de maltato a una persona de edad avanzada.

La pesquisa reveló que, el 26 de agosto, a las 11:27 a.m., el imputado llegó a la residencia de su padre localizada en el sector Nobles del barrio Pozas en San Sebastián, donde se apropió ilegalmente de una máquina de lavado a presión marca Craftsman y un generador eléctrico.

El valor de la propiedad hurtada fue estimado en $1,249.

El juez Rolando Matos Acevedo, expidió una orden de arresto con una fianza de $15,000.

González Pérez, fue fichado el año pasado por posesión de un arma blanca. Se desconoce la disposición o la etapa del caso en el tribunal.

El agente Neftalí Cabrera Ramos, investigó los hechos.

Si lo ha visto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.