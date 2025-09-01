La jueza Dinorah Martín Hau, del Tribunal de Aguadilla, expidió una orden de arresto contra Pedro A. Rosa Guzmán de 37 años y residente en San Sebastián, por cargos de agresión y portación y uso de arma blanca, con una fianza de $10,000.

Surge de la investigación que en la tarde del sábado, 30 de agosto, el imputado en medio de una discusión por una deuda de dinero, agredió con un bate de aluminio a Alberto Pérez de 45 años, ocasionándole una herida abierta.

El caso se consultó con la fiscal Diana Méndez.

Si posee información que conduzca a su arresto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020. La foto no está disponible.