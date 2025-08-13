Agentes adscritos a la División de Agresiones del CIC de Aibonito solicitaron a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de un hombre sospechoso de atropellar a una agente con un vehículo todoterreno en el barrio Quebradillas, en Barranquitas.

La oficina de prensa de la Policía informó que, el 10 de agosto a las 9:30 p.m., mientras la agente Yineska Rivera intentaba detener al conductor de un vehículo todoterreno sin tablilla, en los predios de una gasolinera Gulf localizada en la carretera PR-152, este, al percatarse se montó en el vehículo, con una mujer en la parte posterior, e inició la marcha.

El hombre siguió hacia donde se encontraba la agente y la atropelló, arrastrándola por la estación hasta llegar a la vía pública donde le pasó por encima, dejándola tirada en una cuneta y huyó.

Para confidencias llame a la línea de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.