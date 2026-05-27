Se busca por cambiar cheque falsificado en un banco de Condado
Contra Juan José Correa Colón pesa una orden de arresto con una fianza de $20,000.
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Personal de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas llegó a cabo una pesquisa que culminó hoy con la radicación de cargos en ausencia por fraude y apropiación ilegal agravada, a Juan José Correa Colón de 50 años.
La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, expidió una orden de arresto en su contra con una fianza de $20,000, informó el director de la división, teniente José Ayala.
La investigación del agente Omar Santos, estableció que el imputado acudió a la sucursal de FirstBank ubicada en Condado II, donde presuntamente logró apropiarse ilegalmente de la cantidad de $7,250, mediante el cambio y cobro de un cheque que no había sido expedido a su nombre.
La pesquisa reveló que dicho cheque se encontraba alterado.
El caso se consultó con la fiscal María del Mar Ortiz.
Si tiene información que ayude a dar con el paradero de Correa Colón puede comunicarse confidencialmente al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 782-9006.