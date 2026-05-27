( Suministrada por la Policía )

Personal de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas llegó a cabo una pesquisa que culminó hoy con la radicación de cargos en ausencia por fraude y apropiación ilegal agravada, a Juan José Correa Colón de 50 años.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, expidió una orden de arresto en su contra con una fianza de $20,000, informó el director de la división, teniente José Ayala.

La investigación del agente Omar Santos, estableció que el imputado acudió a la sucursal de FirstBank ubicada en Condado II, donde presuntamente logró apropiarse ilegalmente de la cantidad de $7,250, mediante el cambio y cobro de un cheque que no había sido expedido a su nombre.

La pesquisa reveló que dicho cheque se encontraba alterado.

El caso se consultó con la fiscal María del Mar Ortiz.

Juan José Correa Colón, fue imputado en ausencia de cargos de fraude y apropiación ilegal. Si lo ha visto llame a la línea confidencial (787) 343-2020. ( Suministrada por la Policía )

Si tiene información que ayude a dar con el paradero de Correa Colón puede comunicarse confidencialmente al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 782-9006.