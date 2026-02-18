El juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla expidió una orden de arresto con una fianza de $300,000, contra Heriberto C. López Álvarez de 44 años y residente de Quebradillas.

El fugitivo, contra quien pesan otras órdenes de arresto, enfrenta nuevos cargos por apropiación ilegal agravada, fraude y cuenta cerrada.

Surge de la pesquisa, que el 19 de diciembre de 2024, la parte perjudicada le entregó a López Álvarez la cantidad de $27,000 para la compra de seis equipos de mini excavadoras y $980 adicionales correspondientes al seguro del vagón en el que serían exportadas.

Posteriormente, el 26 de enero de este año, el imputado le indicó al querellante que necesitaba completar el pago de una excavadora en el estado de la Florida para transportarla a Puerto Rico, por lo que el perjudicado le entrego $6,000.

Durante el proceso, López Álvarez le entregó al querellante un cheque por razones que no fueron precisadas y fue informado de la cuenta tenía insuficiencia de fondos por lo que fue cerrada.

El caso se consultó con el fiscal Rufino Jiménez, quien instruyó la radicación de cargos.

La investigación estuvo a cargo del agente Milton Soto Muñoz, bajo la supervisión de los sargentos Héctor Vélez Reyes y Evelyn Vargas Barreto, bajo la dirección del teniente Orlando Adames Cardona, del CIC de Aguadilla.