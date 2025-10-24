( Suministrada por la Policía )

Agentes de la Policía de Puerto Riadscritos al Grupo A de la Comandancia de área de Ponce, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para la identificación y arresto del sospechoso de apropiación ilegal en la gasolinera Top Fuel, de la carretera PR-1, en Juana Díaz.

Según la investigación realizada, el 11 de octubre, varias personas, incluyendo a este hombre, en común y mutuo acuerdo, utilizando un objeto abrieron la caja recolectora de una máquina tragamonedas de la estación.

Lograron extraer $1,429 en efectivo.

Los implicados escaparon en una guagua Mitsubishi Outlander color rojo.

Si usted tiene información que conduzca a su arresto llame de manera confidencial al teléfono de la comandancia de Ponce al (787) 284-4040 o al (787) 343-2020.