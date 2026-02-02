( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, solicitaron a la ciudadanía para la identificación y arresto de estos hombres que figuran como sospechosos de un robo ocurrido en el supermercado Econo del centro comercial Plaza Real, en Canóvanas.

Según información preliminar, en la mañana del 28 de diciembre de 2025, en horas de la mañana, ambos irrumpieron en el establecimiento y, mediante amenaza e intimidación, se apropiaron de mercancía con un valor que no fue precisado.

Los asaltantes huyeron en un vehículo marca BMW, color gris, con una tablilla que termina con los números 173.

Para confidencias llame a la División de Robos del CIC de Carolina al teléfono (787) 257-7500 extensiones 1520, 1450, 1554 o 1610.

También, pueden llamar a la línea de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.