Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos fugitivos buscados por un crimen ocurrido el 26 de abril frente a un salón de belleza en la calle Delfín Olmos, en Arecibo.

El 29 de abril se radicaron cargos en ausencia por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas y la jueza Mirna N. Soliván Plaud del Tribunal de Arecibo, expidió las órdenes de arresto con fianzas ascendentes a $4.5 millones.

La investigación por el agente Carlos Cruz Román, en unión al fiscal Luis O. Martínez Otero, llevaron a la radicación de cargos a Manuel Alejandro Soto, de 23 años, quien posee expediente criminal previo por violación a la Ley de Sustancias Controladas y se encuentra cumpliendo una sentencia en probatoria de cuatro años.

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Contra Manuel A. Soto, pesa una orden de arresto por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, con una fianza millonaria. ( Suministrada por la Policía )

Mientras que, Kalib Javier Rivera, de 19 años, enfrenta los mismos cargos. Ambos son vecinos de Arecibo.

Kalib Javier Rivera, enfrenta cargos en ausencia por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. ( suministrada por la Policía )

La investigación incluyó con el análisis de vídeos de cámaras de seguridad por parte del Centro de Recopilación, Análisis Y Diseminación de Inteligencia Criminal y ruedas de confrontación fotográfica en las que se logró identificar a los presuntos responsables de la muerte del barbero Carlos Louis Santiago Maestre de 30 años y vecino de Utuado.

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo, están a cargo de la búsqueda de los dos sospechosos.

Si posee cualquier información que ayude a la captura de estos dos individuos se pueden comunicar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 y al teléfono (787) 878-4000 extensiones 1511 o 1512.