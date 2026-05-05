Se buscan fugitivos por asesinato de barbero en Arecibo
Se expidieron órdenes de arresto contra ambos, con una fianza de $4.5 millones.
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Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos fugitivos buscados por un crimen ocurrido el 26 de abril frente a un salón de belleza en la calle Delfín Olmos, en Arecibo.
El 29 de abril se radicaron cargos en ausencia por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas y la jueza Mirna N. Soliván Plaud del Tribunal de Arecibo, expidió las órdenes de arresto con fianzas ascendentes a $4.5 millones.
La investigación por el agente Carlos Cruz Román, en unión al fiscal Luis O. Martínez Otero, llevaron a la radicación de cargos a Manuel Alejandro Soto, de 23 años, quien posee expediente criminal previo por violación a la Ley de Sustancias Controladas y se encuentra cumpliendo una sentencia en probatoria de cuatro años.
Mientras que, Kalib Javier Rivera, de 19 años, enfrenta los mismos cargos. Ambos son vecinos de Arecibo.
La investigación incluyó con el análisis de vídeos de cámaras de seguridad por parte del Centro de Recopilación, Análisis Y Diseminación de Inteligencia Criminal y ruedas de confrontación fotográfica en las que se logró identificar a los presuntos responsables de la muerte del barbero Carlos Louis Santiago Maestre de 30 años y vecino de Utuado.
Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo, están a cargo de la búsqueda de los dos sospechosos.
Si posee cualquier información que ayude a la captura de estos dos individuos se pueden comunicar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 y al teléfono (787) 878-4000 extensiones 1511 o 1512.