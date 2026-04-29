Personal de la División de Robos, Apropiaciones Ilegales, Agresiones y Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón solicitaron la ayuda de la ciudadanía para identificar a estos dos sospechosos, por cometer delitos de apropiación ilegal del 20 al 24 de abril.

Las imágenes fueron obtenidas de las cámaras de seguridad del supermercados Selectos de Guaynabo.

De acuerdo a la investigación realizada por la sargento Limary Negrón Tañón, los delincuentes utilizaban un dispositivo electrónico para manipular las máquinas de juego y al presente se han logrado apropiar de $10,780.

Si tiene información que ayude a la identificación de estas personas, se puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.

También puede llamar al CIC de Bayamón al teléfono (787) 995-6329 extensión 1610 o al (787) 720-5040 en el cuartel municipal de Guaynabo.

Este caso ed investigado por la sargento Limary Negrón Tañón, adscrita al CIC de la Policía Municipal de Guaynabo, bajo la supervisión de la teniente Nancy M. Atanacio Falcón, de la División de R.E.P.A.P.D del CIC de Bayamón.