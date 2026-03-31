Se buscan por ratería en farmacia de Hato Rey
El 13 de noviembre de 2025 se apropiaron de mercancía valorada en $1,483.43.
PUBLICIDAD
Agentes del precinto de Hato Rey Este solicitaron la ayuda de la ciudadanía para la identificación y arresto de dos mujeres que figuran como sospechosas de cometer el delito de robo en la farmacia Caridad, ubicada en la avenida Juan Ponce de León.
Según la investigación realizada, el 13 de noviembre de 2025 a las 8:17 de la noche, ambas entraron al establecimiento donde en común y mutuo acuerdo se apropiaron de mercancía valorada en $1,483.43.
Luego, huyeron en un vehículo marca Kia Forte color blanco.
Si usted tiene información que ayude a esclarecer el caso puede comunicarse al Precinto de Hato Rey Este al teléfono (787) 766-1960.
También puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o enviar un mensaje a través de X en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.