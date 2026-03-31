( Suministrada por la Policía )

Agentes del precinto de Hato Rey Este solicitaron la ayuda de la ciudadanía para la identificación y arresto de dos mujeres que figuran como sospechosas de cometer el delito de robo en la farmacia Caridad, ubicada en la avenida Juan Ponce de León.

Según la investigación realizada, el 13 de noviembre de 2025 a las 8:17 de la noche, ambas entraron al establecimiento donde en común y mutuo acuerdo se apropiaron de mercancía valorada en $1,483.43.

Luego, huyeron en un vehículo marca Kia Forte color blanco.

Estas mujeres son sospechosas de cometer el delito de ratería en la farmacia Caridad, ubicada en la avenida Juan Ponce de León. ( Suministrada por la Policía )

Si usted tiene información que ayude a esclarecer el caso puede comunicarse al Precinto de Hato Rey Este al teléfono (787) 766-1960.

También puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o enviar un mensaje a través de X en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.