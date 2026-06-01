Se buscan sospechosos de asaltar gasolinera en Hato Rey
Si los has visto llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.
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La División de Robo del CIC de San Juan, solicitó la cooperación de la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de los presuntos sospechosos de cometer un asalto el 15 de mayo en la gasolinera Sunoco, ubicada en la calle Quisqueya, en Hato Rey.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos llegaron al establecimiento en un automóvil marca Hyundai Elantra color blanco. Uno de ellos salió del automóvil y anunció el asalto. Acto seguido, un segundo sospechoso se le unió.
Posteriormente, ambos se dirigieron al área de la caja registradora, donde se apropiaron ilegalmente de $3,266 en efectivo.
Además de apropiaron seis cartones de cigarrillos, un bulto negro y una cartera tipo billetera.
Si usted posee información que ayude a esclarecer este caso, puede comunicarse con el agente William Castro, de la División de Robos del CIC de San Juan, al teléfono (787) 793-1234 extensión 2200, o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.