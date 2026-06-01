( Suministrada por la Policía )

La División de Robo del CIC de San Juan, solicitó la cooperación de la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de los presuntos sospechosos de cometer un asalto el 15 de mayo en la gasolinera Sunoco, ubicada en la calle Quisqueya, en Hato Rey.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos llegaron al establecimiento en un automóvil marca Hyundai Elantra color blanco. Uno de ellos salió del automóvil y anunció el asalto. Acto seguido, un segundo sospechoso se le unió.

Este es el rostro de uno de los presuntos sospechosos de cometer un asalto el 15 de mayo en la gasolinera Sunoco, ubicada en la calle Quisqueya, en Hato Rey. ( Suministrada por la Policía )

Posteriormente, ambos se dirigieron al área de la caja registradora, donde se apropiaron ilegalmente de $3,266 en efectivo.

El CIC de San Juan busca a los presuntos sospechosos de cometer un asalto el 15 de mayo en la gasolinera Sunoco, ubicada en la calle Quisqueya, en Hato Rey. ( Suministrada por la Policía )

Además de apropiaron seis cartones de cigarrillos, un bulto negro y una cartera tipo billetera.

Vehículo en el que huyeron los sospechosos de cometer un asalto el 15 de mayo en la gasolinera Sunoco, ubicada en la calle Quisqueya, en Hato Rey. ( Suministrada por la Policía )

Si usted posee información que ayude a esclarecer este caso, puede comunicarse con el agente William Castro, de la División de Robos del CIC de San Juan, al teléfono (787) 793-1234 extensión 2200, o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.