La brecha entre los asesinatos reportados este año, que ascendieron hoy a 106, en comparación con el año pasado que se reportaron 107, se redujo hoy a un solo caso, de acuerdo con las estadísticas preliminares de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con los informes preliminares, en seis de las 13 áreas policíacas se observa el alza en los asesinatos encabezadas San Juan con 22 crímenes, una diferencia de tres más que los reportados para la misma fecha en el 2025, le siguen Mayagüez con seis (+1); Caguas 12 (+2); Bayamón 14 (+1); Fajardo ocho (+1) y Aibonito 2 (+1).

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Si se examinan los meses que han trasncurrido en lo que va del 2026, en enero ocurrieron 41 asesinatos, 10 menos que en el 2025; febrero 39, tres más y marzo culminó con 26 muertes violentas, seis más que el año anterior.

El 43.4% de los crímenes fueron motivados direta o indirectamente por el trasiego de drogas; el 4.7% son casos de violencia doméstica; 2.8% robos; 19% venganzas o rencillas; 9.4 peleas o discusiones y en un 17.9 de los casos no se ha establecido las circunstancias.

Cinco mujeres han sido aesinadas a esta fecha, tres menos que el año pasado, dos crímenes se vincularon con el trasiego de drogas y tres por violacia doméstica.

No ha variado el horario en el que se cometen más asesinatos, que es entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m.

El sábado es el día en que se han cometido más crímenes para un 24%.

Estos asesinatos fueron cometidos en un 89% con armas de fuego, el 54% ocurrieron en la vía pública, el 15% en residenciales públicos y la misma cantidad en zonas residenciales.