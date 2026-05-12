Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón, tomaron en custodia esta mañana a Jorge L. Matos Francis, alias “Cachete”, quien era buscado con relación a un asesinato ocurrido el 29 de abril en Toa Baja.

Según se reveló, el abogado de Matos Francis, que no fue identificado, se comunicó con el agente Freddy Muriel para tramitar su entrega en el Centro Judicial de Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Contra “Cachete”, pesaba una orden de arresto por cargos de asesinato y violación a la Ley de Armas, con una fianza de $1.5 millones, por hechos ocurridos el dia 29 de abril, en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja.

Jorge L. Matos Francis, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

El cuerpo baleado presuntamente fue sacado por el imputado en vehículo de la víctima, un Hyundai Kona azul y trasladado al kilómetro 2.4 de la carretera 866, en el barrio Candelaria de Toa Baja.

La orden de arresto fue diligenciada para proceder con su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón.