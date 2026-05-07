Un joven de 21 años que era buscado por presuntamente haber disparado contra agentes de la Policía Municipal de San Juan se entregó a la Policía, se informó este jueves.

El acusado fue identificado como Shammyr Luomar Ávila Rodríguez, era buscado por cargos de tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. En su contra pesaba una orden de arresto con una fianza de $1 millón.

El informe policiaco indica que “al imputado se le acusa de haber realizado disparos contra agentes de la Policía Municipal de San Juan, en hechos ocurridos el pasado 28 de febrero de 2026 en el residencial Luis Lloréns Torres”.

El joven pudo ser arrestado por agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones en la tarde de ayer, miércoles, luego de que su abogado coordinara la entrega.

La entrega se dio en el Tribunal de San Juan.

Específicamente, la intervención fue realizada por el agente Jorge J. Santiago Valentín y el agente Omar J. Morales Negrón, bajo la supervisión de los sargentos Sergio A. González Torres y Orlando Díaz De León, adscritos a la división antes mencionada.