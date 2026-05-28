Un incendio fue reportado esta mañana en el establecimiento La Palmita de Junior, ubicado en la carretera PR-187, kilómetro 6.0, en el barrio Torrecilla Baja de Piñones, en Loíza.

Según informó la Policía, personal del Negociado de Bomberos y agentes adscritos a Radio Control se encuentran en el lugar atendiendo la situación.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron el tránsito en ese tramo de la PR-187, por lo que exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas o afectadas por el incendio.