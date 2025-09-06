En un escalamiento reportado en la madrugada de este sábado, en Guaynabo, unos pillos se apropiaron de carteras, prendas y dinero en efectivo que provocaron pérdidas ascendentes a $75,000, informó la Policía.

El atraco ocurrió a eso de las 2:00 a.m. en una residencia que ubica en el kilómetro 13.6, de la carretera PR-174, en el barrio Sonadora de Guaynabo.

El informe policiaco detalla que, “alegó el perjudicado, que alguien logró acceso al interior de la residencia, donde se apropiaron de varias carteras de colección, prendas en oro y relojes. Además, se apropiaron de $6,000 en efectivo. La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en $75,000″.

Al momento no se ha reportado el arresto de alguna persona en relación con los hechos.

El policía municipal de Guaynabo Jesús González, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.